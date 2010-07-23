Антираковая диета

Cамый главный элемент рациона: что постепенно необходимо привыкать кушать, а от чего – напрочь (навсегда!) ОТКАЗАТЬСЯ! Ещё раз – не сразу, не сегодня, а – постепенно, в течение месяца, чтобы и организм, и кишечник, и РОДСТВЕННИКИ привыкли.

На антионкологической диете разрешается: Вода - только мёртвая - кипячёная. Пища - только живая – сырая (не нагревавшаяся до 42 градусов Цельсия, когда разрушаются ферменты - энзимы): проростки, все сырые овощи, капуста, салат, лук, чеснок, огурцы, репа, редька, брюква, свёкла (не сладкая!), морковь, редис, другие несладкие коренья, тыква, кабачок, укроп, петрушка, другая несладкая зелень, ревень, кислые яблоки, клюква и другие кислые ягоды, лимон, несладкий грейпфрут, киви, другие несладкие (кислые) фрукты.

Разрешается до 4 грецких орехов или 7 орехов фундук, или 100 миллилитров сырых семечек подсолнуха в сутки, только на ужин, - все антионкологические диеты ограничивают потребление белков, в том числе и соевых.

Допускаются орехи фундук, фисташки, миндаль – но, не выходя за общую массу 4 грецких орехов в сутки! Орехи употреблять лучше вечером, перед сном. Арахис не есть - это не орех.

Сырые, размокшие в холодной воде зёрна и крупы почти не усваиваются человеческим организмом, поэтому вместо них мы едим живые короткие проростки пшеницы, нута, гороха, чечевицы - живую, ферментированную, а потому и хорошо усвояемую пищу.

Из «мёртвых» круп достаточно вкусна, удобна (размокает за 4 часа) и съедобна размокшая гречка. Особенно промытая перед поеданием тёплой водой и смешанная с лецитином (соль – по вкусу).

Огурцы и томаты солёные, маринованные, консервированные, любые другие консервы не есть - их ошпаривают кипятком или убивают другим образом.

Пища должна быть живой - не размокшие, а проросшие зёрна, другие семена.

Овощи, зелень измельчать непосредственно перед помещением в салат. Тёркой, мясорубкой пользоваться только по необходимости (нет зубов), использовать самые крупные ячейки. Салат съедать сразу (не хранить), готовить прямо на работе. Есть, жевать живые овощи, фрукты, а не делать из них мёртвый сок, тем более не пить сок из магазина! Итак, разрешены к употреблению в пищу продукты только живые - сырые, не термообработанные, не нагревавшиеся до температуры более 42 градусов Цельсия.

Подобный рацион питания (диета) кажется бедным и невкусным, его способны были соблюдать только волевые, целенаправленные люди. А раком, в основном, болеют безвольные... Поэтому при массовом длительном употреблении пришлось придумать седьмой элемент питания, съедобный и вкусный для всех, тем более, что все его уже пробовали - салат.

В каждой порции салата обязательно должны быть: капуста, красная свёкла, морковь, соль и не более столовой ложки подсолнечного масла первого холодного отжима, которое мы уже много лет с удовольствием заменяем столовой ложкой лецитина.

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