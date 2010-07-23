Психологи: 8 способов побороть зависть

Очень часто довольно счастливые, уверенные в себе люди позволяют чувству несостоятельности и ненадежности просачиваться где-то внутри, и это неизбежно приводит к рождению зависти.

Проверьте эти восемь способов, с помощью которых вы сможете управлять приступами зависти, потому что, если быть честным, иногда это случается с каждым из нас.

1. Идентифицируйте точно то, чему вы завидуете.

Чем более определенно вы можете сказать, чему завидуете, тем легче будет избавиться от этого чувства. Высказывание «Я завидую чьему - то счастью" слишком неопределенно. То же самое относится и к работе человека, которая заставляет вас чувствовать зависть. Может вы завидуете доходу? Престижу? Гибкому графику? Идентификация определенных вещей, которые вас задевают, поможет выяснять, насколько они необходимы именно Вам, чтобы чувствовать себя счастливым.

2. Спросите себя, сделает ли это достижение Вас действительно более счастливым и состоявшимся.

3. Определите, возможно ли фактически этого достигнуть.

Это - легкий шаг. То, чему вы завидуете, реально выполнимо для Вас? Если, скажем, ваш рост 151 см., а вы завидуете высоким людям, сразу же переходите к следующему пункту.

4. Найдите альтернативные и достижимые способы привлечь больше радости и удовлетворения в свою жизнь.

У большого количества людей зависть рождается из-за пустоты в жизни - общего отсутствия радости и реализации. Возможно то, чему вы завидуете, не настолько легко достижимо для вас, но есть другие способы, с помощью которых можно заполнить пустоту.

Сделайте список вещей, которые разнообразят и заполнят вашу жизнь, и которые вы сможете осуществить прямо сейчас. Наличие этого списка даст вам смысл вашей жизни.

5. Составьте план.

Если вы поняли, что вещь, которой вы завидуете, реально достижима, начните создавать план, как этого достичь. Вы, например, хотели бы издать книгу, и начинаете завидовать, когда слышите о людях, которые осуществляют книжные сделки. Сформируйте цель, напишите её, оформите коммерческое предложение и найдите агента.

6. Цените свои собственные уникальные таланты и умения.

Совокупность ваших способностей должна напоминать вам, что они - те же самые умения и таланты, которым другие люди могли бы также позавидовать. Это заставит вас чувствовать себя психологически намного лучше.

7. Оцените необходимый объём работы, который поможет достигнуть успеха.

Напоминание о своих собственных достижениях является замечательным способом сфокусироваться на том, что вы имеете, чего не имеете и чтó держать в перспективе. Ваши достижения не происходили быстро, и они не просто попали к вам в руки. Наиболее вероятно, что вы упорно трудились для этого. В этом случае вы также должны взять на себя некоторые риски, связанные с достижением вашего желания.

8. Поймите - жизнь других людей не так прекрасна, как кажется.

У всех есть проблемы. Мы все боремся против наших собственных, - а иногда и нет, - демонов и соблазнов. Даже если создаётся видимость, что кого-то "имеет все просто так", - это только видимость. Обычно многое из того, что с лёгкостью демонстрируется внешне, имеет много сложностей за кулисами.

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