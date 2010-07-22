Царица Клеопатра умерла от передозировки наркотиков - ученые

Царица Египта Клеопатра умерла не от укуса змеи, как это принято считать, а от приема наркотической смеси опиума и травянистого растения болиголова. Об этом сообщили британские СМИ со ссылкой на исследование немецких ученых.

Группа ученых из Германии, возглавляемая историком Кристофером Шефером, представила свои доказательства смерти "царицы Нила" от наркотиков. Они отправились в Александрию, где изучали медицинские тексты, а также консультировались с герпетологами. В итоге исследователи пришли к выводу, что вряд ли Клеопатра предпочла смерть от змеиного укуса, который вызвал бы мучительную смерть. Тем более, согласно историческим справкам, змеи в ее покоях так и не было обнаружено.

"Клеопатра хотела остаться такой же красивой после своей смерти, тем самым сохранив свой миф, - сказал Шефер. - Вероятно, она приняла смесь опиума и таких ядовитых растений, как болиголов и аконит. Умерла она в течении нескольких часов, не испытав при этом мучений, в то время как укус змеи вызвал бы продолжительную агонию".

Клеопатра была последней царицей Древнего Египта и умерла в возрасте 39 лет в 30 году до н.э.

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