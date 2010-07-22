Израиль запретил продажу спиртных напитков ночью

Продажа спиртных напитков в ночное время в Израиле отныне запрещена. Соответствующий закон принят в среду кнессетом /парламентом еврейского государства/. Газета "Джерузалем пост" отмечает сегодня, что все торговые точки, включая ночные магазины и лавки, киоски при АЗС и аптеки, лишены права продавать алкогольную продукцию с 23.00 до 06.00. Минимальный штраф для нарушителей составит 9 тыс шекелей /около 2 тыс долларов США/. Действие закона не распространяется на рестораны и другие ночные увеселительные заведения - бары, кафе, кабаре и т.д.

Характерно, что в поддержку законопроекта, принятого единогласно, выступили все политические партии страны, даже придерживающиеся диаметрально противоположных взглядов по другим проблемам - "Исраэль - бейтейну", Ликуд, ШАС, Авода и другие. Среди прочих мер, направленных на снижение уровня потребления алкоголя, - предоставление права полиции конфисковывать содержащие его напитки, открыто употребляемые в общественных местах /за исключением заведений общепита/.

Законопроект был впервые принят правительством Биньямина Нетаньяху в конце прошлого года и затем представлен на рассмотрение кнессета.

Выступая на правительственном заседании, Нетаньяху тогда отметил, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Израиль занимает малопочетное второе место в мире по употреблению алкоголя 11-летними подростками. Среди 15-17-летних число регулярно выпивающих достигло 50 проц. "Мы - на пороге эпидемии алкоголизма", - заявил премьер.

В связи с этим можно заметить, что к "регулярно выпивающим" юношам и девушкам в Израиле относят даже молодых людей, позволяющих себе бутылку- две пива в неделю - вечером после учебы или работы - в "своей" компании, где-нибудь в прибрежном кафе, но никак не в парке или подъезде.

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