С чего начнется реформирование медицины Киева?

Реформирование отрасли здравоохранения в Киеве начнется с внедрения института семейного врача и перехода к программно-целевому финансированию медицины.

Об этом заявил и.о. председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, посещая детскую поликлинику №1 Днепровского района и поликлинику семейной медицины «Русановка», сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

В частности, А.ПОПОВ выразил уверенность, что сегодня важно изменить подходы к финансированию отрасли, ведь работу врача необходимо должным образом мотивировать.

«Я четко понимаю, как это можно сделать - необходимо внедрение института семейного врача и соответствующая финансовая поддержка из бюджета. То есть, городская власть определяет стоимость той или иной услуги на определенной территории, а врач предоставляет эту услугу и получает соответствующее денежное вознаграждение. Киев сегодня нуждается в переходе к другой системе формирования отраслевого бюджета - это должно быть программно-целевое финансирование”, - подчеркнул А.ПОПОВ.

По его словам, уже в августе этого года будет завершена подготовка соответствующих предложений, и они будут вынесены на рассмотрение Киевсовета.

А.ПОПОВ констатировал, что сегодня столичная медицина – одна из наиболее проблемных сфер, работа которой вызывает много нареканий со стороны киевлян. И.о. председателя КГГА отметил, что отрасли необходимы реформы, нужно в корне менять подходы и улучшать качество предоставления услуг.