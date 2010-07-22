В Италии - второй случай коровьего бешенства у человека

Второй случай заболевания коровьим бешенством зафиксирован в Италии. Как сообщили представители больницы города Ливорно, в среду туда была доставлена 42-летняя женщина в коме на последней стадии болезни Крейтцфельдта-Якоба - человеческой версии коровьего бешенства /губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота/.

Причины заболевания и способ заражения не выявлены, хотя обычно эта смертельная инфекция попадает в организм человека после употребления в пищу зараженного мяса животного. Еще один случай коровьего бешенства у человека был зафиксирован в Италии в 2003 году. Женщина с острова Сицилия умерла спустя год после постановки диагноза.

Новая форма болезни, при которой инфекционный агент поражает клетки головного мозга, приводя к серьезным психическим нарушениям, была впервые выявлена в 1996 году. С тех пор сообщалось о 217 заразившихся в 11 странах - наибольшее число случаев - 170 - в Великобритании.

Объединение сельскохозяйственных производителей Италии "Кольдиретти" поспешило заверить, что мясо итальянских коров безопасно, а проблема коровьего бешенства изжита. По данным Европейской комиссии, которыми активно оперирует "Кольдиретти", число заболевших животных по всей Европе с 37 тыс в 1992 году снизилось до 67 инфицированных особей в 2009 году. При этом, в самой Италии подтвердились только два из 450 тыс проведенных тестов.

Как говорится в официальном заявлении правительства, "министерства труда, социальной политики, здравоохранения и сельского хозяйства принимают все меры для осуществления эффективного контроля над мясной продукцией и обеспечения гарантий безопасности потребителей".

ami-tass.ru