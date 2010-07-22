В Скадовске мужчина попал в реанимацию после укуса гадюки

В городе Скадовск Херсонской области отдыхающий из Киева попал в реанимацию после укуса гадюки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, 21 июля в 18.30 в Скадовскую райбольницу был доставлен 54-летний киевлянин, которого укусила гадюка. В настоящее время пострадавший находится в реанимационном отделении больницы в состоянии средней тяжести.

По данным управления, с начала года в области зафиксированы 12 случаев нападения ядовитых змей на людей. Ни один из пострадавших не умер.

Кроме того, вчера в Херсонской области 41-летнего мужчину во время работы на приусадебном участке укусил каракурт. Медики состояние пострадавшего оценивают как удовлетворительное.

По данным управления, в этом году это уже десятый случай нападения ядовитого паука на человека в области.