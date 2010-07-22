Чего нельзя кушать в жару

В жару отношение к еде у нас особое.

- Не покупайте скоропортящиеся продукты или же берите их минимальное количество, которое можно скушать за раз;

- запаситесь фруктами, овощами и рисом;

- сладкое, алкоголь, кофе усугубляют жажду и бьют по сердцу;

- грибы, орехи утяжеляют желудок;

- из мясных продуктов самыми легкоусвояемыми являются куриные. Кроме того, филе курицы быстро готовится, и вам не придется долго стоять у жаркой плиты;

- из соков наиболее тонизирующий – это грейпфрутовый. Не даром он является одним из компонентов английского завтрака. Причем англичане предпочитают его со льдом;

- чай предпочтительнее, чем кофе. Особенно чай с молоком: его приятно пить также и в охлажденном виде;

- холодный борщ или окрошка хорошо идут с прожаренными галетами – это ваш сытный летний обед.