В лесах Крыма объявлена высокая пожароопасность
10:58, 22 июля 2010Страна
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До понедельника
Крымское управление Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций предупреждает о высокой пожароопасности в лесах полуострова до понедельника, 26 июля, и о шквальном ветре сегодня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС Украины в АР Крым.
«По 26 июля в лесах Крыма ожидается высокая пожарная опасность. 22 июля в Крыму ожидается шквальный ветер, 15-20 метров в секунду», - сказано в пресс-релизе.
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