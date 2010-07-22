Битву за «Корвалол» выиграл «Фармак»

Высший хозяйственный суд Украины подтвердил право ОАО «Фармак» на торговую марку «Корвалол».

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ОАО “Фармак”.

Согласно сообщению, 14 июля Высший хозяйственный суд Украины отказал в удовлетворении кассационной жалобы ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» на постановление Апелляционного хозяйственного суда и на решение Хозяйственного суда г. Киева относительно бренда лекарственного средства «Корвалол» («Corvalolum») без права дальнейшего кассационного обжалования.

В пресс-службе сообщают, что в феврале 2010 года «Фармацевтическая фирма «Дарница» обратилась в Высший хозяйственный суд Украины с кассационной жалобой на постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда и на решение Хозяйственного суда г. Киева по поводу Свидетельства Украины № 7321 от 30.09.1996 г. о знаке для товаров и услуг «Корвалол» («Corvalolum»), получив до этого постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым подтверждалось исключительное право компании «Фармак» на торговую марку «Корвалол».

У сообщении «Фармака» отмечается, что спор начался в 2004 году, когда «Дарница» обратилась в Хозяйственный суд г. Киева с иском к Департаменту интеллектуальной собственности Министерства образования и науки, а также к ОАО «Фармак» с требованием признать недействительной ТМ «Корвалол», которая принадлежит ОАО «Фармак». В конце 2009 года Хозсуд Киева постановил отказать «Дарнице» в удовлетворении судебного иска, поскольку обозначение «Корвалол» («Corvalolum») используется на протяжении длительного времени для одного и того же товара — медицинского препарата под названием «Корвалол», который выпускается ОАО «Фармак».

Справка УНИАН. Корвалол — популярное лекарственное средство на украинском фармацевтическом рынке в своей группе. Первым разработчиком технологии получения средства под названием «Корвалол» был Киевский химфармзавод им. М.В. Ломоносова. С 1991 г. правопреемником этого завода является ОАО «Фармак».

С 1961 по 1991 гг. Киевский химфармзавод им. М.В. Ломоносова, а с 1991 по 1993 гг. ОАО «Фармак» было единственным производителем лекарственного препарата под названием «Корвалол» на территории бывшего СССР.

ОАО «Фармак» в 2008 году провело техническое переоснащение производства «Корвалола», инвестиции составили 11 млн. евро. Это производство сертифицировано на соответствие правилам надлежащей производственной практики (GMP).

В прошлом году объём продаж «Корвалола» составил 58 млн. грн., что эквивалентно приблизительно 16 млн. упаковок в год.