Бытовая химия вызывает рак

Бытовые чистящие средства и освежители воздуха вредны для здоровья женщины, выяснили американские ученые. У тех, кто регулярно их использует, риск рака груди в два раза выше, чем у тех, кто поручает уборку другим членам семьи.

Чистота - залог болезни

В исследовании приняли участие более 1500 женщин, у 787 из которых ранее был диагностирован рак груди. Ученые обнаружили: те, кто постоянно пользовался чистящими средствами, заболевали на 110% чаще по сравнению с теми, кто не любит использовать современную бытовую химию. Наибольший риск - более чем в два раза выше в сравнении с контрольной группой - наблюдался у женщин, которые не менее семи раз за год меняли домашние освежители воздуха продолжительного действия. Повышали риск заболеть раком груди и те, кто удалял пятна с бытовых поверхностей специальными средствами чаще одного раза в неделю. Ученые выяснили, что к онкологическим заболеваниям приводило также активное использование репеллентов против насекомых, чистящих средств для духовок и полироли для мебели.

"Мы доказали, что женщины, которые используют больше всего чистящих средств, заболевают раком груди в два раза чаще, чем те, кто использует минимальное их количество", - говорит ведущий автор исследования Джулия Броуди из Института Сайлент Спринг.

Лабораторные тесты, проведенные в рамках исследования, показали, что ряд бытовых чистящих субстанций, освежителей воздуха и репеллентов против насекомых содержат токсичные и канцерогенные химические вещества, которые способствуют возникновению рака.

Генетика важнее уборки

"Это первый опубликованный отчет о том, как бытовая химия влияет на частоту случаев заболевания раком груди", - говорит доктор Броуди. Однако, отмечают ученые, хотя эта связь установлена, необходимы дальнейшие исследования, чтобы окончательно ее доказать. Например, исследователи считают, что в некоторых случаях женщины, у которых диагностирован рак, говорили о более высокой частоте использования чистящих средств, чем было на самом деле. "Когда у женщины обнаруживают рак, она ищет причину в своем поведении, забывая, что спусковой крючок заболевания зачастую кроется в наследственности, даже если эта женщина была первой в роду, у кого диагностировали онкологическое заболевание", - говорит Броуди.

infox.ru