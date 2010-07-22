Правительство Крыма будет судиться за бесплатные пляжи

Совет министров АРК намерен передавать в прокуратуру и суды материалы о взимании платы за вход на крымские пляжи.

Об этом заявил заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий ПСАРЕВ в ходе заседания Комиссии по вопросам готовности пляжных территорий общего пользования к курортному сезону 2010 года.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК, на комиссии обсуждены проблемы состояния пляжей, их доступности для отдыхающих в Ялте, Алуште, Евпатории, Черноморском, Феодосии и Коктебеле.

В частности, были отмечены нарушения, связанные с отсутствием бесплатного допуска на некоторые коммунальные пляжи, наличием на них строений, не имеющих согласовательных документов, в Евпатории, Коктебеле и Черноморском.

Говоря о конкретном примере - взимании платы за вход на территорию евпаторийского пляжа по улице Симферопольской, Г.ПСАРЕВ сказал, что Комиссия соберет все материалы, передаст их в органы прокуратуры, а после - в судебные инстанции для принятия необходимых мер.

"Пляжи общего пользования должны быть открыты для бесплатного доступа отдыхающих. Деньги нужно брать не за вход, а за дополнительные услуги - использование шезлонгов, дешевых кабинок, продажу напитков и всего необходимого для комфортного отдыха", - подчеркнул вице-премьер.

Он также отметил, что по телефонам горячей линии поступают жалобы граждан, на которые Комиссия оперативно реагирует, и подтвердил готовность правительства держать на особом контроле вопрос бесплатного и свободного доступа на пляжи Крыма на протяжении всего курортного сезона.