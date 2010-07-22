Создана комиссия ООН для прорыва в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом

Основательница фонда «АнтиСПИД» Елена ФРАНЧУК вошла в состав комиссии ООН, созданной для прорыва в сфере предотвращения новых случаев ВИЧ/СПИДа в мире.

Как сообщили УНИАН в фонде «АнтиСПИД», о создании комиссии вчера было объявлено в Вене, где проходит XVIII Международная конференция по вопросам ВИЧ/СПИДа.

По приглашению Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу в комиссию вошли известные в мире политики и общественные деятели, медики и спортсмены, артисты, журналисты и рекламщики, в частности, экс-Президент Франции Жак ШИРАК, один из создателей Facebook Крис ХЬЮДЖЕС, звезда мирового баскетбола Мэджик ДЖОНСОН (один из первых среди знаменитостей первой величины объявивший о своем ВИЧ-позитивном статусе), один из создателей самого популярного китайского независимого поисковика Baidu Робин ЛИ, бывший генеральный секретарь «Международной амнистии» Ирен ХАН, первый исполнительный директор объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) и нынешний директор Лондонской школы гигиены и тропической медицины профессор Питер ПИОТ, лауреат Нобелевской премии мира, бывший генеральный директор МАГАТЭ Мохаммед аль-БАРАДЕИ.

Сопредседателями комиссии стали профессор Франсуаза БАРРЕ-СИНУССИ, получившая Нобелевскую премию в области медицины за исследования вируса иммунодефицита человека, и борец с апартеидом, лауреат Нобелевской премии мира Арчбишоп ТУТУ.

XVIII Международная конференция по вопросам ВИЧ/СПИДа проходит под эгидой International AIDS Society с 18 по 23 июля в Вене. В ней участвуют более 25 тысяч человек (включая 2 тысячи журналистов) из всех стран мира.

Это крупнейшая в мире тематическая конференция для всех специалистов, работающих в области ВИЧ/СПИДа, политических лидеров, общественных деятелей и людей, живущих с ВИЧ.

Конференция сфокусирована на эпидемии ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии.