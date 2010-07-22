Детские оздоровительные заведения усиленно контролирует СЭС
Заверяет главный сан врач
Государственная санэпидслужба сегодня осуществляет усиленный надзор за детскими оздоровительными заведениями.
Об этом во время аппаратного совещания по поводу усиления государственного санитарно-эпидемиологического надзора за оздоровительными заведениями сказал главный государственный санитарный врач Украины Геннадий РОЖКОВ, сообщили УНИАН в Информационной службе ГосСЭС.
По его словам, причинами вспышек кишечных инфекций в детских оздоровительных заведениях могут стать как недоброкачественные пищевые продукты, так и нарушения противоэпидемических мер персоналом пищеблоков.
«Именно руководители оздоровительных заведений несут ответственность, если персонал не знает и не соблюдает противоэпидемические меры, в том числе правила личной гигиены. Руководители отвечают за допуск к обслуживанию детей работников при наличии личной медицинской книжки и зачета по гигиеническому обучению», - сказал он.
Как отметил Г.РОЖКОВ, в личной медицинской книжке работников должны быть отметки о прохождении обследования на носительство возбудителей кишечных инфекций. Без таких отметок человек не имеет права приступать к работе в оздоровительном заведении.
«Сегодня Госсанэпидслужба осуществляет меры административного воздействия к нарушителям при установлении фактов нарушения требований санитарного законодательства во время подготовки заведений к работе и их функционирования», - сказал он. Так, были наложены штрафные санкции на руководство базы отдыха «Юбилейная» (с.Молодежное Овидиопольского района Одесской области) за отсутствие разрешения Госсанэпидслужбы на функционирование базы и за нарушения в пищеблоке (УНИАН: 16-17 июля с пищевым отравлением было госпитализировано 35 детей (в возрасте 10-15 лет) и 3 взрослых, которые отдыхали на базе отдыха „Юбилейная”).
Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля, премьер-министр Николай АЗАРОВ потребовал от министра здравоохранения Зиновия МЫТНИКА принять безотлагательные меры по предупреждению случаев пищевого отравления в детских центрах отдыха.
«Я требую от министра здравоохранения принятия решительных мер, в том числе кадровых изменений, которые нужны срочно и решительно. Безусловно, есть все возможности такие случаи предупреждать», - сказал Н.АЗАРОВ.
Премьер-министр убежден, что пищевые отравления являются болезнью «грязных рук». «Все это, как нас в детстве учили, болезни «грязных рук» и служебной халатности должностных лиц», - сказал он.