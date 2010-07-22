Детские оздоровительные заведения усиленно контролирует СЭС

Государственная санэпидслужба сегодня осуществляет усиленный надзор за детскими оздоровительными заведениями.

Об этом во время аппаратного совещания по поводу усиления государственного санитарно-эпидемиологического надзора за оздоровительными заведениями сказал главный государственный санитарный врач Украины Геннадий РОЖКОВ, сообщили УНИАН в Информационной службе ГосСЭС.

По его словам, причинами вспышек кишечных инфекций в детских оздоровительных заведениях могут стать как недоброкачественные пищевые продукты, так и нарушения противоэпидемических мер персоналом пищеблоков.

«Именно руководители оздоровительных заведений несут ответственность, если персонал не знает и не соблюдает противоэпидемические меры, в том числе правила личной гигиены. Руководители отвечают за допуск к обслуживанию детей работников при наличии личной медицинской книжки и зачета по гигиеническому обучению», - сказал он.

Как отметил Г.РОЖКОВ, в личной медицинской книжке работников должны быть отметки о прохождении обследования на носительство возбудителей кишечных инфекций. Без таких отметок человек не имеет права приступать к работе в оздоровительном заведении.

«Сегодня Госсанэпидслужба осуществляет меры административного воздействия к нарушителям при установлении фактов нарушения требований санитарного законодательства во время подготовки заведений к работе и их функционирования», - сказал он. Так, были наложены штрафные санкции на руководство базы отдыха «Юбилейная» (с.Молодежное Овидиопольского района Одесской области) за отсутствие разрешения Госсанэпидслужбы на функционирование базы и за нарушения в пищеблоке (УНИАН: 16-17 июля с пищевым отравлением было госпитализировано 35 детей (в возрасте 10-15 лет) и 3 взрослых, которые отдыхали на базе отдыха „Юбилейная”).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля, премьер-министр Николай АЗАРОВ потребовал от министра здравоохранения Зиновия МЫТНИКА принять безотлагательные меры по предупреждению случаев пищевого отравления в детских центрах отдыха.

«Я требую от министра здравоохранения принятия решительных мер, в том числе кадровых изменений, которые нужны срочно и решительно. Безусловно, есть все возможности такие случаи предупреждать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр убежден, что пищевые отравления являются болезнью «грязных рук». «Все это, как нас в детстве учили, болезни «грязных рук» и служебной халатности должностных лиц», - сказал он.