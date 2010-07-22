В пгт Браилов Жмеринского района Винницкой области 9-летняя девочка утонула, пытаясь помыть в реке обувь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Винницкой области, девочка, прогуливаясь с шестилетним братиком без присмотра взрослых, подошла к реке, чтобы помыть обувь, поскользнулась и упала в воду. Ребенок, наглотавшись воды, утонул, ее тело выявили местные жители, а подробности рассказал 6-летний мальчик. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть девочки.