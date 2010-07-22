Почему родители отказываются делать прививки своим детям

В Винницкой области с начала года от прививок отказались родители 7 тыс. 684 детей, что составляет 5,9% общего количества детей, подлежащих вакцинации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на расширенной коллегии Управления здравоохранения и курортов Винницкой облгосадминистрации сообщила начальник этого управления Лидия ДИДЕНКО.

По ее словам, от туберкулиновых проб отказались 20,7% общего количества детского населения.

Вакцинацию против коклюша, дифтерии и столбняка в целом по области получили лишь 13,5% детей.

Л.ДИДЕНКО акцентировала внимание на неблагоприятной эпидемиологической ситуации относительно полиомиелита (вспышка полиомиелита в Таджикистане), и считает нужным уделить максимальное внимание вопросу вакцинации и ревакцинации детей против этой инфекции.

Вместе с тем, начальник Управления здравоохранения и курортов Винницкой ОГА отметила, что за 6 месяцев 2010 года в области вакцинацией против полиомиелита охвачено лишь 14,7% детей (по программе ВОЗ по ликвидации полиомиелита должно быть охвачено иммунизацией в течение года не меньше 95% детей в возрасте до 1 года).