В Кременчуге выпала с четвертого этажа и погибла 5-летняя девочка

В Кременчуге Полтавской области выпала с четвертого этажа и погибла пятилетняя девочка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кременчугского городского управления милиции.

По их данным, ребенок залез на подоконник, оперся на москитную сетку, которая не выдержала и выпала. В квартире на момент происшествия находились мама и бабушка. Девочка была госпитализирована с мозговой комой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом основания черепа. От полученных травм девочка умерла.