В Кременчуге выпала с четвертого этажа и погибла 5-летняя девочка

16:26, 21 июля 2010
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Мама и бабушка были дома

В Кременчуге Полтавской области выпала с четвертого этажа и погибла пятилетняя девочка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кременчугского городского управления милиции.

По их данным, ребенок залез на подоконник, оперся на москитную сетку, которая не выдержала и выпала. В квартире на момент происшествия находились мама и бабушка. Девочка была госпитализирована с мозговой комой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом основания черепа. От полученных травм девочка умерла.

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