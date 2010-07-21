В Кременчуге выпала с четвертого этажа и погибла 5-летняя девочка
16:26, 21 июля 2010Страна
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Мама и бабушка были дома
В Кременчуге Полтавской области выпала с четвертого этажа и погибла пятилетняя девочка.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кременчугского городского управления милиции.
По их данным, ребенок залез на подоконник, оперся на москитную сетку, которая не выдержала и выпала. В квартире на момент происшествия находились мама и бабушка. Девочка была госпитализирована с мозговой комой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом основания черепа. От полученных травм девочка умерла.
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