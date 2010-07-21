Сможет ли Минздрав предупредить отравления в детских учреждениях?

Премьер-министр Николай АЗАРОВ требует от министра здравоохранения Зиновия МЫТНИКА принять безотлагательные меры для предотвращения случаев пищевого отравления в детских центрах отдыха.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«Я требую от министра здравоохранения принятия решительных мер, в том числе кадровых изменений, которые нужны срочно и решительно. Бесспорно, есть все возможности такие случаи предотвращать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр убежден, что пищевые отравления являются болезнью «грязных рук». «Все это, как нас в детстве учили, болезни «грязных рук» и служебной халатности должностных лиц», - отметил он.

Н.АЗАРОВ также считает необходимым в условиях жаркой погоды мобилизовать все силы для предотвращения чрезвычайных ситуаций. «Сейчас Украина находится в условиях аномальной жары, и это повышает риски для тех, кто отдыхает на воде, в лесных и горных базах отдыха, пансионатах, санаториях. Я настаиваю, чтобы сейчас мобилизовались все – врачи, санитарно-эпидемиологический контроль, спасатели, пожарные, транспортники, работники водного и лесного хозяйства. Нужно предотвращать кризисные ситуации, а не ликвидировать их последствия», - заявил Н.АЗАРОВ.

В то же время премьер-министр поблагодарил членов правительства за четкую организацию оздоровительной детской кампании. «У нас существенных нареканий на организацию этого процесса не было», - отметил он.