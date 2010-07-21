Погода в Украине на завтра

Завтра в Украине сохранится жаркая погода с температурой ночью 17-22°, на побережье морей до 26°; днем в западных областях 26-31°, на остальной территории 30-34°, местами 35-37°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в большинстве западных областей, местами в Крыму и Приазовье ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-восточный (на западе юго-восточный), 5-10 м/с.

В Киевской области в четверг осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 35°. В Киеве температура ночью 20-22°, днем 35°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 23-28°, в Днепре возле Киева 28°.