Медики Симферополя к концу года останутся без зарплаты

Учителя в Симферополе торгуют квасом - им не дают зарплату и отпускные

Почти два месяца учителя Симферополя не получают зарплаты и отпускные, а до конца года без зарплаты окажутся и медработники, пишет крымский еженедельник «События».

Как отмечает издание, долг перед педагогами составляет около 18 млн. грн., при этом власти «переводят стрелки» друг на друга: республиканские - на городские, те - на районные. Тем временем, в крымском Минфине предупреждают, что к концу года без зарплаты останутся и симферопольские медработники.

По информации председателя Рескомитета Профсоюза работников образования и науки Украины Екатерины ВОЛКОВОЙ, долг перед учителями Киевского района Симферополя составляет 9,2 млн. грн., Центрального - 8,4 млн. грн., Железнодорожного - свыше 800 тыс. грн.

"Мы оказались просто в унизительной ситуации. Горько и больно наблюдать учителей, которые сейчас работают на летних площадках, торгуют квасом и мороженым, - рассказала учительница школы-лицея № 17 Людмила АРТЕМОНОВА. - Многие живут сейчас на стипендии своих детей или пенсии родителей".

С просьбой решить вопрос с задолженностью по зарплате учителя обратились к руководству Верховной Рады Крыма. Спикер Владимир КОНСТАНТИНОВ списал все на недисциплинированность городских чиновников, отмечает издание.

"Ужесточите дисциплину у себя в горисполкоме. Пускай начальники соответствующих управлений наконец-то займутся делом, и проблема будет решена", - сказал он мэру Симферополя Геннадию БАБЕНКО.

Как пояснила начальник управления финансов исполкома Симферополя Татьяна СИВАЧЕНКО, бюджеты районов города не могут выплатить единовременно зарплату на 2,5 месяца вперед и доплатить к отпускным еще сумму месячного оклада. Оформить казначейские ссуды, как это делалось раньше, до сих пор не представляется возможным, поскольку на их выдачу наложен лимит, и его в данный момент не хватает для покрытия всех первоочередных расходов.

Тем не менее, руководство города пообещало найти способ, как в ближайшее время рассчитаться с педагогами в полном объеме.

В подобной ситуации уже в конце года окажутся и симферопольские медики, прогнозируют в Минфине Крыма. "Есть скрытый дефицит бюджета по году почти в 19 млн. грн. Это будет вторая бомба, - заявила заместитель министра финансов Крыма Татьяна БАРКОВА. - Мы видели эту проблему, когда анализировали проект городского бюджета, но нас заверили, что этот дефицит будет погашен за счет спецфонда лечебных учреждений. Прошло 6 месяцев, мы видим, что туда не поступает ни копейки".

Ситуация усугубляется еще и тем, что городские медучреждения постепенно перетянули на себя функции республиканских заведений, считают в Минфине. Так, больницы Симферополя уже давно практикуют прием иногородних больных, разоряя тем самым свои спецфонды и бюджет города, пишут «События».

«Мы предлагаем не обслуживать иногородних граждан и перенаправлять их в республиканские медучреждения, для этого они и существуют, для этого мы их финансируем», - отметила Т.БАРКОВА.

Она также предложила сократить количество коек в Симферополе на 30%, так как именно столько пациентов из других регионов, по подсчетам специалистов министерства, лечится в городских больницах. Если горисполком прислушается к рекомендациям Минфина, то столице удастся выровнять ситуацию, а в противном случае уже в декабре медики Симферополя останутся без зарплаты, пишет издание.

В горисполкоме опасения министерства считают напрасными. "Очень много спекуляций сейчас идет по зарплате медиков, - сказала на оперативно-хозяйственном совещании Т.СИВАЧЕНКО. - У нас до конца года остаток ассигнования на здравоохранение составляет более 80 млн. грн., из них 57 миллионов пойдет именно на зарплату по отрасли здравоохранения".

С доводами городских чиновников в Минфине Крыма не согласны. "Да они же живут на эти ассигнования! У них сейчас есть 85 миллионов, но им этих денег хватит до ноября, а к декабрю месячного фонда вообще нет, - подчеркнула Т.БАРКОВА. - Город должен разработать калькуляцию, сделать все, чтобы наполнялись спецфонды больниц, но этого никто не делает, поэтому в декабре денег для медиков не будет". По ее информации, в прошлые годы вопрос не стоял настолько остро, поскольку республиканский бюджет регулярно выделял Симферополю недостающие средства. В этом году на эти цели денег в казне Крыма нет, пишут «События».