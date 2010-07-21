Украинцы стали меньше разводиться

На протяжении первого полугодия 2010 года в Украине зарегистрировано рекордно низкое количество расторгнутых браков.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции со ссылкой на данные органов регистрации актов гражданского состояния граждан Минюста.

По словам министра Александра ЛАВРИНОВИЧА, с начала года в Украине было расторгнуто 57,8 тыс. браков. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период 2009 года, на 29% меньше, чем в первом полугодии 2008 года, и на 32% меньше, чем за первые шесть месяцев 2007 года.

В целом, по словам министра юстиции, на протяжении последнего десятилетия в Украине наблюдается ежегодная тенденция к уменьшению количества расторгнутых браков.

При этом лучшее соотношение количества заключенных браков к количеству расторгнутых традиционно фиксируется в Закарпатской области. Так, например, в первом полугодии 2010 года на каждый развод в Закарпатье приходились в среднем три брака.

Традиционно крепкий институт брака в западных регионах Украины, говорится в сообщении. Если в большинстве регионов с начала 2010 года на каждый развод приходились в среднем 1,5-2 брака, то в Ривненской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях в первом полугодии 2010 года на каждый развод в среднем приходится 2,5 брака.

В целом во всех регионах Украины количество браков традиционно превышает количество разводов. С начала года в Украине было заключено почти 99 тыс. браков.