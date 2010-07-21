Херсонщина: утонули оставленные без присмотра двое девочек

В Херсонской области утонули две девочки, оставленые без присмотра родителей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области.

Согласно сообщению, в селе Киселевка Белозерского района во время купания в пруду начали тонуть 2 девочки - 8 и 10 лет. Это увидел 9-летний мальчик, который позвал на помощь.

На помощь прибежали люди, проживающие рядом с прудом.

Бросившийся спасать девочек мужчина вытащил их из воды уже мертвыми.

Всего в этом году в Херсонской области утонули 33 человека, в том числе 8 детей.