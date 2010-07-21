Нейрохирургия в Александровской больнице Киева будет работать

Ситуация вокруг незаконных попыток ликвидировать нейрохирургическое отделение Александровской клинической больницы в Киеве стабилизировалась.

Об этом сообщил УНИАН партнер адвокатского объединения «Актио», адвокат Виталий СЕРДЮК.

“В результате последовательных и настойчивых усилий правозащитников ситуация с нейрохирургическим отделением Александровской клинической больницы Киева значительно стабилизировалась. Врачи ощущают существенное уменьшение давления на них со стороны отдельных должностных лиц Главного управления здравоохранения КГГА. Кроме этого, вмешательство в конфликтную ситуацию специалистов объединения «Актио» способствовало принятию Киевской городской государственной администрацией решения относительно смены начальника Главного управления администрации по здравоохранению”, - сказал В.СЕРДЮК.

Он напомнил, что в июне начальник Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА Людмила КАЧУРОВА была предупреждена о возможном освобождении от должности в соответствии со ст. 40 Кодекса законов о труде Украины, а 29 июня объявлены конкурсы на замещение должностей начальников ряда главных управлений КГГА в том числе и на замещение должности начальника ГУ здравоохранения.

Также В.СЕРДЮК сказал, что адвокаты начали ряд судебных процедур в защиту прав и законных интересов работников нейрохирургического отделения, направили обращения в правоохранительные органы и другие компетентные органы государственной власти с целью проведения проверки законности действий должностных лиц КГГА.

“Отделение нейрохирургии Александровской больницы, каждый час работы которого спасает жизнь киевлян, продолжает оказывать круглосуточную высококвалифицированную нейрохирургическую и нейрорадиологическую помощь больным с сосудистой патологией головного мозга”, - отметил В.СЕРДЮК.

Как сообщал УНИАН, 20 мая коллектив нейрохирургического отделения Александровской клинической больницы (АКЛ) заявил о намерениях власти Киева расформировать это отделение.

По словам заведующего отделением, врача-нейрохирурга высшей категории Олега НЕЧИПОРУКА, 24 декабря 2009 года Киевсовет принял решение о создании Киевского городского детского центра нейрохирургии. Согласно этому решению Центр должен быть создан как отдельное юридическое лицо на базе имущества АКЛ Киева, которое закрепляется за ним на праве оперативного управления.

Врачи заявляют, что если Центр будет создан на базе имущества АКЛ вместо существующего нейрохирургического отделения, то следствием этого станет полное разрушение полноценного многопрофильного нейрохирургического стационара, в связи с чем взрослые киевляне фактически будут лишены возможности получить квалифицированную медицинскую помощь в области нейрохирургии.

Нейрохирурги утверждают, что целесообразность создания Центра на базе фактического единственного прогрессивного функционирующего нейрохирургического отделения вызывает сомнения, поскольку по информации, предоставленной КГГА, для создания Киевского городского детского центра нейрохирургии в свое время было выделено около 30 миллионов гривен и этих средств достаточно для создания нового полноценного центра без привлечения материально-технической базы любых других больниц.

Врачи нейрохирургического отделения инициировали обращение к правоохранительным органам с целью проведения проверки законности действий должностных лиц КГГА и высшего руководства АКЛ. Также они подали иск о признании решения Киевсовета противоправным и отмены в части закрепления за новосоздаваемым Центром объекта недвижимого имущества, принадлежавшего АКЛ на праве оперативного управления.