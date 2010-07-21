Запорожье: с начала лета в водоемах утонули 43 человека

В Запорожской области с начала лета в водоемах утонули 43 человека, в том числе 5 детей.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Главного управления МЧС в Запорожской области, по сравнению с прошлым летом, ситуация на водных объектах региона существенно усложнилась.

"С начала лета 2010 г. утонуло 43 человека, в том числе 5 детей. Спасено 114 человек, из которых 32 - дети. Тогда как за все лето 2009 года в Запорожской области утонули 62 человека, среди которых 5 детей, и были спасены 265 человек, в том числе 50 детей", - констатируют в ГУ МЧС в Запорожской области, отмечая, что при этом основные причины гибели людей в водоемах остались те же, что и раньше.

"Несчастные случаи, приведшие к гибели людей, имели место в Азовском море, р. Днепр, ставках, лиманах и каналах. Основными причинами гибели на воде остаются купание взрослых и детей в запрещенных и неприспособленных для купания местах, пренебрежение правилами поведения на воде, нетрезвое состояние и отсутствие контроля взрослых за детьми во время купания", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС в Запорожской области.

Всего с начала 2010 г. на территории Запорожской области утонул 51 человек, из которых 6 детей. Спасено 157 человек, в том числе 40 детей.