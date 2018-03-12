В Киеве врач к больному на дом не придет

Вызвать в Киеве врача на дом — теперь невиданная роскошь. Участковые стали отказываться приходить к пациентам, аргументируя это тем, что работать некому — люди в отпусках и на больничных.

В «Сегодня» обратилась Елена М., мать 9-летнего мальчика, который на днях заболел, а врач отказалась приехать и обследовать ребенка на дому. «Когда у Дениса поднялась температура до 37,6, решили вызвать врача. Позвонили в нашу поликлинику, а там нам сказали: «На дом не придем, у нас врачей мало», — рассказала нам Елена. Она три дня звонила по всем инстанциям, включая Минздрав, и в итоге врач все же пришел.

УЧАСТКОВЫХ НЕ БУДЕТ. Такой случай — не единичный. В службе доверия мэра 15-51 оператор Инна рассказала нам, что в последнее время только лишь она принимает по 3¬—5 жалоб в день от людей, к которым не приходит врач. «Такого никогда не было раньше ни летом, ни зимой», — говорит Инна.

«Все дело в том, что у нас не хватает кадров. У нас, например, на 8 участков всего два врача», — рассказала нам заведующая детской поликлиники №1 Соломенского района Лариса Черкасенко (там не хотели осмотреть 9-летнего Дениса на дому). По ее словам, «проведать» ребенка врач отказывалась только потому, что работала на три участка одновременно и просто не успевала ко всем деткам. Хотя, по правилам, действительно должна была прийти. Черкасенко говорит, что скоро участковых врачей вообще не будет. Например, у нее в поликлинике должно быть 36 врачей, а есть только 26, из которых 35% — пенсионеры. «Молодые не хотят работать на 992 гривни, пенсионеры и сами часто болеют. Как вот сейчас — половина в отпусках, половина болеет», — говорит заведующая.

Та же ситуация и в поликлиниках для взрослых. В Центральной Голосеевского района главврач Анна Ковальчук рассказала нам: «У нас много врачей в отпусках, некоторые болеют. Еле справляемся». В поликлинике №4 Шевченковского района нам и вовсе сказали, что на вызовы не ходят. «А в женской консультации врачей вообще нет — одни акушерки!» — сказали нам.

ЧТО ДЕЛАТЬ. В мэрии проблему признают. «Да, у нас сейчас огромная проблема с кадрами, и не потому что все в отпусках, а потому что молодых врачей нет. Я не исключаю, что врачи не выезжают на вызовы», — сказал нам замначальника Главка здравоохранения Владимир Загородний. По его словам, эту проблему нужно решать не на региональном, а на общегосударственном уровне — врачам надо поднимать зарплату. «Но также люди должны понимать, что свое состояние нужно оценивать и приезжать к врачам самим. Даже в Швеции по вызову врачи не ездят, а, заболев, человек садится на такси и приезжает в больницу», — говорит Загородний.

Анастасия Браткова