Великобритания увеличивает "импорт" врачей из Индии

Столкнувшись с острой нехваткой врачей в стране, Великобритания начала пополнять их ряды специалистами из Индии. В первую очередь индийские эскулапы должны заполнить более 50 свободных вакансий в клиниках Лондона, сообщает газета "Хиндустан таймс".

Когда-то британские медики отправлялись врачевать в "жемчужину короны Стюартов" - в Индию. Но времена давно изменились, и уже не один год Индия выступает донором медицинских работников для оскудевшей на врачей Великобритании. Бывшей "царице морей", должно быть, стало стыдно, и она после 2006 года решила сократить до минимума набор индийских врачей в свои больницы, иначе бы там люди в белых халатах вместо латыни заговорили на хинди.

Но суровая реальность все равно победила "ложный стыд" британцев. В одном только Уэльсе сейчас наблюдается нехватка 400 врачей разных ходовых специальностей. В связи с этим там появилось опасение, что если в ближайшее время на вакантные должности не будут назначены квалифицированные специалисты, то придётся сокращать количество медицинских услуг. В такой патовой ситуации пригодились неприхотливые, но искусные врачи из Индии, которые согласились работать в Уэльсе на должности рядовых врачевателей. Более 50 индийских докторов подписали контракт на 2 года и уже скоро, после соответствующих экзаменов на профпригодность, начнут принимать пациентов в Уэльсе.

В этом британском регионе вообще подобралась многонациональная "медицинская семья". В клиниках Уэльса более 40 процентов всех медицинских работников составляют иностранцы, и большинство пациентов давно привыкли лечить зубы у дантиста-индийца и показываться проктологу, прибывшему из Африки.