Как спастись от жары: хитрости, о которых вы не знали

В такую жару медики рекомендуют при малейшей возможности разуваться и ходить босиком. Разумеется, не по раскаленному асфальту, а по траве. На ступнях находится большое число точек, отвечающих за внутренние органы. Когда человек ходит босиком, происходит воздействие на эти точки. В результате улучшается циркуляция крови, повышается общий тонус организма и даже начинается обновление клеток.

Обычную воду можно заменить водосодержащими овощами и фруктами, например, огурцами, помидорами, арбузом. Благодаря им организм получает дополнительную порцию витаминов и минеральных веществ. Горячий зеленый чай, который пьют южане, тоже полезен в жару: он регулирует теплообмен.

Не рекомендуется есть продукты, согревающие изнутри, например, мед и сало. Перед сном откажитесь от "серьезных" продуктов вроде мяса, потому что переваривание тяжелой пищи вызывает повышение температуры тела и усиливает потоотделение. Охлаждают организм и помогают адаптироваться к жаре продукты с легким вяжущим вкусом (хурма или бананы) и все овощи-фрукты зеленого и белого цветов.

Любителям охлаждаться в речке надо иметь в виду, что нырять в воду не рекомендуется. Перепад температур может спровоцировать спазм сосудов сердца. Поэтому перед водными процедурами остыньте в тени. Под ледяной душ залезать тоже не стоит: от холодной воды сосуды сужаются, а потом еще сильнее расширяются. В жару лучше принимайте теплый душ: когда вы выйдете, температура окружающей среды

покажется ниже, чем на самом деле.

Уберите из дома аксессуары и мелкий декор. Многие очень любят украшать квартиру всевозможными статуэтками, игрушками, рамочками, подставочками, свечками... Учитывая ту частоту, с какой вы будет открывать окна в жару, эти изыски будут только собирать пыль, а помыть все их закорючки будет, ох, как непросто.

Если часть комнат находятся на солнечной стороне, можно закрыть окна плотными шторами, но это малоэффективно. Лучше всего использовать фольгу, которую надо закрепить с внешней или внутренней части окна. Фольга хорошо отражает тепло и свет и значительно уменьшит перегрев помещения.

Далее обращаем свое внимание на ванну и туалет. Во многих квартирах стоят проточные полотенцесушители, которые остаются горячими круглый год (за исключением времени отключения горячей воды). С одной стороны это хорошо, потому что постоянный жар не дает ванне отсыреть. С другой стороны, если вы живете на верхних этажах, у вас и так настолько жарко, что наличие горячих труб никак не влияет на сырость в ванной. Оберните фольгой полотенцесушитель по всей поверхности, это снизит нагрев воздуха в несколько раз.

Теперь о теле. Пот, может, и неприятен вам и окружающим, но является защитным барьером в борьбе с перегревом организма. Не стоит отчаянно бороться с его выделением, особенно на открытых участках тела. В то же время складки кожи, и места, где она соприкасается с одеждой, можно обработать чем-нибудь, что вам подходит, чтобы предотвратить раздражение от выделяемой организмом соли.

Ну и "классические" как справляться с жарой...

...дома

1. Пейте зеленый чай.

2. Бывайте на пляже.

3. Одевайте легкую, светлую одежду из натуральных тканей.

4. Больше находитесь в тени.

5. Ешьте мороженое.

6. Меньше пользуйтесь косметикой.

В жару не стоит пить

- пиво (оно как раз вызывает обезвоживание)

- крепкий кофе (перегрузка сосудов)

- алкогольные коктейли с водкой (может не выдержать сердце). А вот сухое белое вино, пополам разбавленное минералкой, можно

...на работе

1. При температуре воздуха выше +26 градусов каждые полчаса выпивайте стакан воды.

2. Заведите на столе небольшой аквариум (можно даже без рыб и без растений, лишь

бы с водой), пусть испаряет влагу и немного охлаждает воздух.

3. Купите простой пульверизатор и опрыскивайте пространство время от времени холодной водой.

4. Если есть возможность, положите на плечи мокрый платок.

5. Почаще бегайте в туалет и мойте руки до подмышек прохладной водой и умывайтесь.

6. Хотя бы раз в два часа старайтесь полежать минут пять - убережете свои сосуды от перегрузки.

7. Хорошо помогают растения с большими листьями (например, бегония или фикус):

если их окатить водой, они будут долго оставаться влажными и остудят жар.

8. Постарайтесь самые важные дела решать в первой половине дня, пока полуденное солнце не накалило ваше рабочее место.

...в машине

1. Повесьте на все стекла автомобиля солнцезащитные шторки (на присосках). Их применение снизит температуру в салоне на 5-7 градусов.

2. Купите "зеркальный" экран на ветровое стекло. Только устанавливайте его снаружи автомобиля (края зажимаются дверями). Если установите экран внутри, львиная доля отраженного им тепла и солнечного света остается в салоне.

3. Чаще мойте и полируйте автомобиль. Чем больше грязи на кузове и стеклах, тем хуже от них отражается солнечный свет, и тем быстрее они накаляются.

4. Не оставляйте в салоне автомобиля зажигалки и баллоны под давлением (к примеру, лак для волос). В жару они нередко взрываются. Также под открытым солнцем непременно испортятся оставленные в салоне автомобиля аудиокассеты и прочие пластиковые мелочи.

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