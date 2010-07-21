В Черкасском санатории открыли "соляную пещеру" для детей

Новый комплекс галотерапии (лечение солью) открыли в областном детском санатории "Сосновый Бор" города Черкассы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления здравоохранения Черкасской облгосадминистрации, на оснащение галокомплекса, который способен улучшить работу дыхательной системы организма, вылечить кожные болезни, было потрачено около 80 тыс. гривен из областного бюджета.

В специально оснащенной комнате искусственно создан микроклимат соляных пещер. Человек вдыхает распыленные в воздухе микрочастицы каменной соли (сухой аэрозоль хлорида натрия), и таким образом лечит свои органы дыхания. Галокамеру после каждой группы пациентов проветривают и стерилизуют. Современная галокамера позволяет получить больший процент соли в воздухе, которая легче проникает в бронхи. Впрочем, пока соляные процедуры могут проходить только пациенты санатория.