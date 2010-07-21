Где самый высокий в мире уровень самоубийств среди женщин

Среди основных развитых стран мира в Южной Корее отмечен самый высокий в мире уровень самоубийств среди представительниц прекрасного пола, сообщила на днях статистическая служба РК. Это, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что кореянкам становится все труднее справляться со стрессом на работе, в замужестве и в быту.

Согласно приведенным официальным данным, в 2008 году почти каждая 19-я из ста тысяч женщин Южной Кореи покончила с собой. В результате после заболеваний сосудов и сердца суицид вышел на третье место среди основных причин женской смертности в стране. По этому печальному показателю РК обогнала Японию /13,2 суицидов на 100 тыс женщин/ и далеко оторвалась от среднестатистического показателя среди стран ОЭСР.

Стресс сопровождает корейскую женщину постоянно: когда она заканчивает школу, когда ищет место в частной фирме или на госслужбе, на работе, в супружеских отношениях, при воспитании детей. Суммируя все это, психологи называют главным фактором, заставляющим кореянок наложить на себя руки, ее растущие обязательства в обществе.

ami-tass.ru