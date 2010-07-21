Какую группу крови "любит" рак

Характерные особенности каждой из 200 видов опухолей пока что мало изучены.

Наука еще не смогла ответить на многие вопросы, касающиеся рака. Но что касается группы крови, обладатели которой чаще всего подвержены онкоболезням, то по неофициальной статистике онкологов-практиков больше всего рак «любит» людей со второй группой.

Об этом рассказал главный онколог Украины, директор Национального института рака Игорь Щепотин. При этом он добавил, что все же не считает вторую группу крови фактором риска. Просто с такой кровью больше всего онкобольных.

Кстати, неофициальная статистика также утверждает, что больше всего украинцев имеют именно вторую группу крови.

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