Йод и соль опасны для горла
Лучше полоскать антисептиками
Самые популярные в народе средства от ангины приносят больше вреда, чем пользы.
Чего стоит одно полоскание йодом с солью или содой! Сода разрыхляет слизистую и делает ее еще больше уязвимой для бактерий. Соль - хотя и смывает гнойный налет с миндалин, но при этом разъедает и без того воспаленные ткани. Йод употреблять внутрь вообще не стоит, он быстро впитывается и довольно агрессивен. Даже небольшой его переизбыток может вызвать проблемы с щитовидкой.
А вот отвары ромашка, шалфей, листья смородины - вполне подходящие средства для вспомогательной терапии.
Но одними лишь травяными полосканиями да леденцами ангину не прогонишь. Для борьбы с ней нужны более "ударные" средства: скорее всего врач назначит антибиотики и физиотерапию (ультрафиолетовое облучение, СВЧ и др.).
При верном лечении симптомы исчезают примерно за неделю.
Кстати
Чтобы быстрее справиться с летней ангиной, стоит временно посадить себя на щадящую горло диету: на несколько дней отказаться от как от обжигающего кофе, так и напитков со льдом, мороженого, а также кислой, острой, соленой пищи.
Если уж совсем жара достала и без кондиционера никак, включайте его только на охлаждение и не ниже 25 градусов и ни в коем случае не ставьте на обдув. Любой сквозняк при ангине - риск осложнений.
Следите за тем, чтобы на время болезни горло все время было в тепле, иначе можно заработать в придачу воспаление голосовых связок – и "голос курильщика" вам обеспечен на годы.
Нужно побольше пить, полезно щелочное питье (минералка, лучше без газа), зеленый чай, чаи с мятой, лимонником, ромашкой.
Не ленитесь также полоскать горло антисептиками: розовым раствором марганцовки, фурацилином.