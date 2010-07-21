Йод и соль опасны для горла

Самые популярные в народе средства от ангины приносят больше вреда, чем пользы.

Чего стоит одно полоскание йодом с солью или содой! Сода разрыхляет слизистую и делает ее еще больше уязвимой для бактерий. Соль - хотя и смывает гнойный налет с миндалин, но при этом разъедает и без того воспаленные ткани. Йод употреблять внутрь вообще не стоит, он быстро впитывается и довольно агрессивен. Даже небольшой его переизбыток может вызвать проблемы с щитовидкой.

А вот отвары ромашка, шалфей, листья смородины - вполне подходящие средства для вспомогательной терапии.

Но одними лишь травяными полосканиями да леденцами ангину не прогонишь. Для борьбы с ней нужны более "ударные" средства: скорее всего врач назначит антибиотики и физиотерапию (ультрафиолетовое облучение, СВЧ и др.).

При верном лечении симптомы исчезают примерно за неделю.

Кстати

Чтобы быстрее справиться с летней ангиной, стоит временно посадить себя на щадящую горло диету: на несколько дней отказаться от как от обжигающего кофе, так и напитков со льдом, мороженого, а также кислой, острой, соленой пищи.

Если уж совсем жара достала и без кондиционера никак, включайте его только на охлаждение и не ниже 25 градусов и ни в коем случае не ставьте на обдув. Любой сквозняк при ангине - риск осложнений.

Следите за тем, чтобы на время болезни горло все время было в тепле, иначе можно заработать в придачу воспаление голосовых связок – и "голос курильщика" вам обеспечен на годы.

Нужно побольше пить, полезно щелочное питье (минералка, лучше без газа), зеленый чай, чаи с мятой, лимонником, ромашкой.

Не ленитесь также полоскать горло антисептиками: розовым раствором марганцовки, фурацилином.

kp.ru