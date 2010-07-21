Кому нельзя пить черный чай

Ученые из университета Барселоны уверены, что употребление слишком большого количества черного чая может привести к проблемам костными структурами.

Испанские стоматологи и ортопеды исследовали несколько сортов темного напитка на предмет воздействия на женский организм, пишет Raut.ru.

Медики выяснили, что в большинстве видов черного чая содержится много фтора, который приводит к изменению структуры кости.

По данным исследователей, фтор, при длительном приеме внутрь чрезмерного количества, может вызвать серьезные повреждения костей. Согласно отчетам специалистов, разрушительному воздействию фтора наиболее подвержены дети, подростки и женщины, а безопасным количеством является от 2 до 3 мг фтора в день.

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