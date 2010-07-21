В Украине работают 738 из 902 имеющихся пляжей - Минздрав

По состоянию на 19 июля в Украине работало 738 из 902 имеющихся пляжей (82%) – 692 на морском и 46 - на речном побережье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, по качеству морской и речной воды постоянно проводится лабораторный контроль. 5,9% (25) проб воды, которые были исследованы, не отвечают требованиям стандарта на микробное загрязнение. Самое большое количество несоответствующих проб на этой неделе приходится на речную воду – 10,4% из 67 исследованных проб (морская вода – 4,8% из 352).

В Крыму всего насчитывается 338 пляжей. Работали 316 пляжей, остальные не имеют на данный момент разрешительных документов. Закрыты пляжи в Судаке, в поселках Рыбачий, Малореченске, Солнечногорске. Остаются закрытыми пляжи в Ялте («Гостиница «Ореанда», «Приморская», «Боулинг-лето» ООО «Центр Инвест», туристически-оздоровительной компании «Левант») в качестве превентивной мери в связи с несоответствием воды стандартам в речной воде, которая течет к морю.

В Донецкой области работает 18 пляжей, из них 10 морских. Остальные пляжи закрыты. Отклонение от стандарта за отчетный период выявлено в 1 пробе морской воды с пляжа «Гостиница «Турист» в Мариуполе, который не открывался.

В Запорожской области из 332 пляжей (316 морских и 16 речных) за отчетный период работало 253 (76,2%), из них 237 морских. Остальные пляжи не открывались из-за неподготовленности к оздоровительному сезону. Исследованы 49 проб воды (37 морской и 12 речной). Отклонение от стандарта за отчетный период выявлено в 2 пробах речной воды из рекреационной зоны Комунарского района Запорожья на Днепре. Эти пляжи находятся под надзором СЭС.

В Николаевской области всего под надзором санэпидслужбы находится 9 пляжей (6 морских и 3 речных). За отчетный период работало 7 пляжей, из них 6 морских. Остается закрытым пляж в Первомайске и закрыт пляж в Николаеве (из-за несоответствия воды стандартам). Исследованы 13 проб воды. Отклонения от стандарта выявлены в 3 пробах речной воды – с городского пляжа Первомайска и с пляжа «Стрелка» в Николаеве.

В Одесской области из 21 пляжа за отчетный период работают 19 морских пляжей в Одессе и приморских районах. Закрыты 2 пляжа: морской пляж «Черноморка» в Одессе и речной пляж в Килии (из-за неудовлетворительного санитарно-технического состояния обустройства территории пляжа) и 2 пляжа - «Курортный» и «Золотой берег» в Одессе – из-за несоответствия воды стандартам.

В Херсонской области под надзором госсанэпидслужбы находятся 158 пляжей (145 морских и 13 речных). Работают 110 пляжей (100 морских и 10 речных), остальные не имеют разрешительных документов на открытие.

В Севастополе работают 6 пляжей (4 пляжа и 2 зоны рекреации «Любимовка» и «Золотой пляж» в Балаклаве). Закрыты пляжи «Омега» (из-за неудовлетворительного санитарно-технического состояния обустройства территории пляжа) и «Хрустальный» (из-за несоответствия воды стандартам).

В Киеве работают 11 пляжей и зон отдыха, которые расположены на Днепре. 7 пляжей не имеют официальных разрешений на открытие. Официально открыты 4 пляжа – «Детский» в Гидропарке Днепровского района, «Черторой» в Парке Дружбы народов Деснянского района, «Радуга» и «Тельбин» на озерах в Днепровском районе. Закрыт пляж «Солнечный» на озере «Солнечное» в Дарницком районе из-за несоответствия воды стандартам.