В Украине уничтожат все продукты с ГМО

В Минприроды заявили, что вся продукция с ГМО на территории Украины выращивается незаконно, а значит должна быть уничтожена.

Выращивание любых генетически модифицированных растений на территории Украины является нелегальным, поскольку заявок на ввоз таких растений для выращивания официально не поступало, заявляют Министерстве охраны окружающей природной среды.

"Все, что генетически измененное выращивается в Украине, выращивается нелегально, и если такой факт будет подтвержден, то это все должно быть изъято, а вся выращенная продукция должна быть уничтожена", - заявил на пресс-конференции во вторник заместитель директора департамента природных экосистем и биобезопасности Минприроды Сергей Губарь.

Он напомнил, что Украина в 2003 году присоединилась к Картахенскому протоколу, который регламентирует международные нормы поведения с генетически модифицированными организмами (ГМО). В частности, согласно данному протоколу, разрешение на ввоз в страну ГМО с целью выращивания в Украине предоставляет Минприроды.

"За весь период после вступления в действие в Украине Картахенского протокола и принятия в 2007 году закона о государственной системе биобезопасности в Минприроды не поступило ни одного официального обращения о возможности использования ГМО (для выращивания)", - заявил Губарь.

Председатель Всеукраинской экологической лиги (ВЭЛ) Татьяна Тимочко заявила, что в Украину ГМО для выращивания ввозится двумя путями – под видом фуражного зерна либо с подделанными сертификатами. При этом на таможенных пунктах нет ни лабораторий, ни специалистов для определения содержания ГМО в ввозимом в страну семенном материале.

В результате, в Украине по неофициальным данным из всего объема посевов сои ГМО составляет 60-70%, кукурузы – 10-20%, рапса – 5%. По генетически модифицированному картофелю и другим овощам даже неофициальной информации нет, хотя экологи уверены, что они также выращиваются в Украине.

Как сообщалось, в марте Верховная рада не поддержала в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Закон" О безопасности и качестве пищевых продуктов "(относительно информирования граждан о наличии в пищевых продуктах генетически модифицированных организмов).

.tsn.ua