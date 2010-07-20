Вранье изменяет мозг

В мозге завзятых обманщиков больше белого вещества, утверждают исследователи Университета Южной Калифорнии (США). Они же и посчитали насколько и где. В лобной доле и на целых 22% больше, чем у честных граждан.

В эксперименте участвовали люди, находящиеся на учете на бирже труда и ищущие работы. Из 108 добровольцев патологическими обманщиками оказалось 12, а честными – 21 человек. Остальные – серединка на половинку. Всем участникам была проведена магнитно-резонансная томография, позволяющая различить и измерить различные ткани мозга. Данные этого исследования опубликованы в журнале «The British Journal of Psiquiatry».

Оказалось, что у завравшихся людей в лобной доле мозга больше белого вещества, выполняющего функцию соединительных каблей между нейронами. А у людей честных, моральных там на 14 % больше серого вещества, то есть самих нейронов.

Это исследование - первое в своем роде, и оно предполагает, по мнению авторов работы, дальнейшее изучение этой темы. Между тем, уже сейчас, предлагается использовать эти факты для разработки новых диагностических тестов выявления обмана, необходимых в работе полиции и судебных органов.

Рождаются ли люди с такой способностью обманывать или становятся ими в течение жизни? Эти изменения в мозге - врожденные или приобретенные? На эти вопросы должны ответить будущие эксперименты.

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