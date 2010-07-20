В Крыму отец заковал 11-летнего сына цепью "за плохое поведение"

12:04, 20 июля 2010
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Мальчик обратился в милицию

В с. Михайловка Сакского района Крыма отец "за плохое поведение" заковал цепью своего 11-летнего сына.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, 19 июля мальчик обратился в районный отдел милиции. "На шее у него была намотана цепь и замкнута на замок, которую сотрудники милиции самостоятельно снять не смогли. Со слов мальчика, цепь ему повесил его отец вечером 18 июля за плохое поведение", - сообщили в МЧС.

Мальчик убежал из дома и обратился в милицию. С помощью гидравлического инструмента спасатели срезали цепь с шеи мальчика. Ведется следствие.

 

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