Худеем с тем, что любим

Мы знаем, что практически любая диета предполагает отказ от каких-либо определенных продуктов, к числу которых, к сожалению, частенько относятся те, которые являются нашими любимыми.

По этой причине все наши попытки, направленные на поддержание нормальной массы тела, частенько заканчиваются апатией или депрессией.

Но ведь можно худеть иначе, не отказывая себя в любимых блюдах и продуктах, лишь внеся небольшие корректировки в свое меню. Главное – это запомнить основное правило для худеющих, не желающих особо менять привычный рацион: любителям сладостей нельзя увлекаться белковыми диетами, а мясоедам не стоит ограничивать свое меню только углеводами.

Если вам уже доводилось сидеть на диетах, то, наверняка, вам известен и тот факт, что в этот период откуда-то появляется злость, раздражительность, невозможность сосредоточиться на служебных делах, наблюдается и нарушение сна.

Все эти факты могут свидетельствовать лишь об одном, что были допущены ошибки при составлении рациона, что привело к понижению уровня серотонина в крови, а ведь именно он ответственен за наш аппетит, эмоции, настроение.

Никто не станет спорить с тем, что пища способна оказывать воздействие на выработку серотонина, и это уже факт доказанный, причем достаточно давно. Но новые исследования доказали еще и то, что на каждого человека одни и те же продукты оказывают различное действие.

Если любители сладкого начнут потреблять углеводы, то уровень этого гормона в их организме будет возрастать, и, наоборот, стоит только мясоеду подналечь на них, то в его организме серотонина станет меньше. А что касается белков, то их действие оказывается совершенно противоположным.

Попробуйте провести небольшой тест, а для этого запишите на листе бумаги пять своих самых любимых блюд, если в их числе будут присутствовать различные запеканки, макаронные изделия, выпечка, то вы относитесь «к лагерю» сластен, а в том случае, если в вашем списке основное место уделено шашлыкам, колбасным изделиям, котлетам, то ваше место в «лагере» мясоедов.

Но преобладание в пищевом рационе белков или углеводов не является единственно верным условием для обеспечения своего нормального самочувствия на время диеты, для поддержания уровня серотонина на должном уровне вам потребуется еще и придерживаться некоторых принципов питания, о которых мы расскажем ниже, но о большинстве из них нам уже доводилось слышать:

- как и при любых диетах, рекомендуется кушать небольшими порциями, но чаще, чем вы привыкли это делать;

- в меню должно присутствовать достаточное количество мелкой морской рыбы, морепродуктов, в которых высоко содержание полиненасыщенных жирных кислот Омега – 3.;

- рацион предусматривает наличие продуктов, содержащих клетчатку, то есть это пища растительного происхождения: сельдерей, цветная капуста овсянка, курага, зеленые салаты и т.д.;

- необходимо отказаться от употребления консервированных и жареных продуктов, чипсов, алкогольных напитков, за исключением красного сухого вина в небольших количествах;

- следует обеспечить дополнительный прием витамина Е, биотина и таких микроэлементов, как хром, цинк, ванадий, магний, селен и L-липоевой кислоты;

- не отказывайтесь от приема зверобоя и гинкго-билоба.

К счастью, все мы, не исключая и пытающихся похудеть, прекрасно осведомлены о том, что серотонин обладает антистрессовым, противовоспалительным, противоаллергическим действием, способствует регуляции сна, поддерживает тонус нашего организма и стимулирует иммунную систему.

Можно нормализовать свой вес, воспользовавшись и такими рекомендациями:

- не стоит делать культа из еды, ведь пища нам нужна лишь для поддержания жизненных сил, но совершенно не является смыслом жизни, а это значит, что и отношение к ней должно быть соответствующим;

- в нашем рационе должны присутствовать все необходимые элементы: и белки, и жиры, и углеводы, так как в случае отсутствия какого-либо из них, организм начнет компенсировать «недостачу» за счет накопления жиров;

- откажитесь от истязания собственного организма различными диетами, ведь если после достигнутого похудения вновь перейти на привычный рацион, то лишний вес вернется на свою «историческую родину», вполне достаточно лишь придерживаться постоянного сбалансированного питания, и тогда вам не придется даже сталкиваться с лишним весом;

- как все мы знаем, все те калории, которые мы получаем вместе с пищей, должны «подлежать сожжению», а это значит, что нужно обязательно обеспечить необходимый уровень физической нагрузки, в противном случае жировых отложений вам не избежать;

- не забывайте подсчитывать и калорийность напитков, которые вы употребляете, ведь многие считают калории лишь в блюдах, которые присутствуют в их рационе, но при этом совершенно забывают про потребляемую жидкость, в которой эти калории тоже присутствуют, тем более, если речь идет о тех напитках, в которых наличествует сахар; все же лучше заменять такое питье, как соки и нектары фруктами в свежем виде (делайте это хотя бы в летний сезон), а сладким газированным напиткам лучше предпочесть простую фильтрованную воду.

Худейте на здоровье!

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