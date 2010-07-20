Скрытая эпидемия ВИЧ распространяется очень быстро

Скрытая эпидемия ВИЧ в странах Восточной Европы и Центральной Азии растет тревожными темпами.

Об этом идет речь в представленном сегодня докладе ЮНИСЕФ "Осуждение и изгнание: скрытая эпидемия ВИЧ-инфекции среди детей в Восточной Европе и Центральной Азии", сообщили УНИАН в Представительстве этого Фонда в Украине.

Основными причинами эпидемии является употребление наркотиков, рискованное сексуальное поведение и высокий уровень социальной дискриминации, из-за чего люди не обращаются за информацией о профилактике и лечении.

Как отмечается в докладе, молодые люди подвергаются многочисленным рискам ежедневно, в том числе через употребление наркотиков, секс-эксплуатацию и другие виды насилия, что повышает риск их ВИЧ-инфицирования. Эти тенденции особенно тревожны, поскольку в данном регионе проживают 3,7 млн. потребителей инъекционных наркотиков - почти четверть общего количества в мире. Многие из них начинают употреблять наркотики еще в подростковом возрасте.

В ЮНИСЕФ констатируют, что существующие медицинские и социальные услуги не приспособлены к подросткам, которые ведут рискованный образ жизни. Они часто подвергаются моральному осуждению, обвинениям и даже уголовной ответственности из-за того, что они обращаются за медицинской помощью и информацией о ВИЧ-инфекции.

"Дети, оказавшиеся на задворках общества, нуждаются в доступе к медицинским и социальным услугам, а не суровом осуждении", - подчеркнул исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони ЛЕЙК.

Чтобы помочь молодым людям, которые живут с ВИЧ или подвергаются риску инфицирования ВИЧ, медицинские и социальные структуры должны предоставлять лояльные, дружественные услуги, ориентированные на особые потребности таких подростков, отметили в ЮНИСЕФ.

"Мы не сможем остановить эпидемию СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии без предоставления поддержки и защиты детям и подросткам", - сказала представитель ЮНИСЕФ в Украине Юкие МОКУО.

По ее словам, в Украине уже создана сеть клиник, дружественных к молодежи, основной целью которых является предотвращение инфицирования молодежи и распространение здорового образа жизни среди украинских подростков. "Нам удалось снизить передачу ВИЧ от матери ребенку с 27 до 6,2 процента, а также значительно повысить доступ детей к терапии. Однако для того, чтобы больше детей рождались свободными ВИЧ, а молодые люди были защищены, нам необходимо развивать программы предупреждения среди уязвимых ВИЧ женщин и молодежи", - подчеркнула Ю.МОКУО.

Как показало исследование, недавно проведенное ПРООН в шести странах региона, многие взрослые, живущие с ВИЧ, боятся социальной стигматизации, которой неминуемо подвергаются все, кто обращается за лечением, больше, чем самой болезни, тем самым способствуя распространению скрытой эпидемии.

Стигма, связанная ВИЧ, не ограничивается группой взрослых и подростков. Маленьким детям, живущим с ВИЧ, часто отказывают при поступлении в школу и детский сад, а когда их статус становится известен, они сталкиваются с изоляцией и дискриминацией, отмечают в ЮНИСЕФ.

"Этот доклад является призывом к защите прав и чести всех людей, живущих с ВИЧ и тех, которые подвергаются риску инфицирования ВИЧ, а также особенно уязвимых детей и молодежи. "Мы должны создать атмосферу доверия и помощи, а не осуждения и изоляции, - сказал Э.ЛЕЙК. - Только преодолевая дискриминацию по отношению к людям, живущим с ВИЧ, страны Восточной Европы и Центральной Азии, смогут остановить распространение эпидемии".

***Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) является мировым лидером по защите прав и интересов детей. Фонд работает в более чем 190 странах. Цель деятельности – защита и поддержка детей, начиная с раннего возраста и до юности. Программы Фонда финансируются из добровольных взносов физических лиц, компаний, заведений и правительств. Представительство Фонда в Украине открыто в 1997 году.