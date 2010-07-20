В Винницкой области бык умер от бешенства
10:20, 20 июля 2010Страна
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В очаге работает СЭС
Подтвержден факт заболевания бешенством быка, который умер в частном домохозяйстве в с. Примощаница Барского района Винницкой области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в очаге заболевания специалисты районной СЭС проводят противоэпидемические та противоэпизоотические мероприятия.
Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Винницкой области.
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