В Винницкой области бык умер от бешенства

Подтвержден факт заболевания бешенством быка, который умер в частном домохозяйстве в с. Примощаница Барского района Винницкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в очаге заболевания специалисты районной СЭС проводят противоэпидемические та противоэпизоотические мероприятия.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Винницкой области.