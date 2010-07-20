Красное мясо приводит к раку
09:42, 20 июля 2010Страна
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Белки лучше получать из рыбы
Весь спектр причин, способствующих онкозаболеваниям, пока точно не установлен. Но медики уверены, что 80 % из них – «рукотворны».
Как заявляет главный онколог Украины, директор Национального института рака Игорь Щепотин, значительно снижает риск заболеть раком здоровое питание, при котором: 75 % рациона составляет пища растительного происхождения, лишь 25% - животного.
При чем, надо избегать не только слишком жирных блюд, но и приготовленных из красного мяса. Белки лучше получить из белого мяса и рыбы.
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