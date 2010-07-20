Красное мясо приводит к раку

Весь спектр причин, способствующих онкозаболеваниям, пока точно не установлен. Но медики уверены, что 80 % из них – «рукотворны».

Как заявляет главный онколог Украины, директор Национального института рака Игорь Щепотин, значительно снижает риск заболеть раком здоровое питание, при котором: 75 % рациона составляет пища растительного происхождения, лишь 25% - животного.

При чем, надо избегать не только слишком жирных блюд, но и приготовленных из красного мяса. Белки лучше получить из белого мяса и рыбы.

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