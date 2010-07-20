В Италии бастуют медики: отменены 40 тысяч операций
09:25, 20 июля 2010Страна
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Сократили расходы на здравоохранение
В итальянских больницах отменены свыше 40 тысяч операций. Вместо того, чтобы спасать жизни людей, хирурги, санитары и медсестры устроили в центре Рима крупную акцию протеста.
Как передает канал "Вести", десятки тысяч демонстрантов отправились к зданию парламента, чтобы выразить свое недовольство намерением властей сократить расходы на здравоохранение. По их словам, эти меры отпугнут молодых специалистов, которых и без того не хватает.
Предложенные правительством Италии поправки к бюджету предусматривают сокращение госрасходов на 25 миллиардов евро. Как ожидается, документ вступит в силу уже в ближайшие дни после одобрения в нижней палате парламента.
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