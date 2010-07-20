Когда и как восстанавливается энергетика мозга

Энергетика мозга восстанавливается во время сна - таковы результаты исследований американских ученых, показавшие, что запасы энергии в начальных стадиях сна значительно возрастают в тех отделах головного мозга, которые были активными во время бодрствования.

Феномен сна вызывает неизменный интерес у исследователей, но до сих пор далеко не все функции сна изучены. Известно, что хороший ночной сон имеет восстановительную функцию для организма, но пока специалисты не изучили все биологические процессы в мозге, происходящие во время сна. Исследователи Радхика Башир, кандидат медицинских наук из Медицинского центра Бостонского университета, и Роберт Маккарли, доктор медицины из Медицинской школы Гарвардского университета, предположили, что размер запаса источника энергии клеток играет важную роль в восстановительных процессах в мозге.

"Результаты нашего исследования касаются одной из вечных загадок биологии - функции сна, - считает Радхика Башир. - Вызывает удивление то, что в наше время не было проведено никаких исследований энергетики мозга с использованием новейших приборов".

Проводя опыты на крысах, ученые измерили изменение содержания нуклеотида аденозинтрифосфата /АТФ/ - источника энергии, потребляемой клеткой. Они выяснили, что его содержание в четырех важнейших отделах головного мозга, обычно активных во время бодрствования, увеличивалось, когда крысы находились в состоянии глубокого сна, и это сопровождалось значительным снижением мозговой активности. В ходе опытов выяснилось, что сон необходим для восстановления запасов АТФ, который клетки затем тратят для осуществления своих жизненно необходимых функций. Восстановительная способность сна обеспечивает накопление "энергоносителя", необходимого для дальнейшего функционирования мозга человека, заключают ученые, которые считают, что следует продолжать исследования в этом направлении.

Материал об этом исследовании опубликован в июньском номере журнала "Джорнэл оф нюйросайенс".

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