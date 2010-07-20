Одещина: причиной отравления на базе отдыха стала сальмонелла

Причиной отравления детей и взрослых, которые отдыхали на базе отдыха „Юбилейная” в с. Молодежное Овидиопольского района Одесской области, стала сальмонелла.

Об этом УНИАН сообщили в Информационной службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины. (УНИАН: 16-17 июля с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» были госпитализированы 35 детей (в возрасте 10-15 лет) и 3 взрослых, которые отдыхали на базе отдыха „Юбилейная”).

По данным СЭС, по состоянию на 19 июля новых случаев заболеваний на базе отдыха не зарегистрировано. Всего на лечении остаются 28 человек, в том числе 26 детей и 2 взрослых. Все больные находятся в удовлетворительном состоянии.

Как показали бактериологические исследования материала от больных, у 20 человек выделена сальмонелла. Кроме того, сальмонелла также выделена у двух работников пищеблока базы отдыха, проинформировали в СЭС.

В то же время все 5 отобранных проб водопроводной воды отвечают по микробиологическим и санитарно-химическим показателям Госстандарту „Вода питьевая”.

Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.