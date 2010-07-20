35 лет: реально ли оставаться в форме?

В молодом возрасте мы могли позволить себе "праздник" желудка, не беспокоясь за то, что излишки пищи могут остаться на проблемных местах. Даже если что-то и откладывалось, хватало лишь пары разгрузочных дней и все уходило само собой. После 25 лет уже не так легко сохранить форму, а вот после 35 лет проблема похудения становится на первое место.

Как правило, после 35 лет большинство женщин стремительно набирают лишний вес. Прежде всего, врачи видят причину в следующем: в этом возрасте происходит гормональная перестройка. В возрасте 35-40 лет баланс между эстрогеном и прогестероном нарушается.

Для того как именно данный процесс влияет на набор веса, необходимо разобраться в функциях данных гормонов. Итак, прогестерон помогает женскому организму поддерживать без изменений мышечные ткани, роль которого заключается в "сжигании" излишков жиров, поступающих в организм. А вот эстроген как раз и "работает" для того, чтобы данную жировую массу накапливать. То есть их совместная деятельность уравновешивается друг другом.

После 35 лет баланс между двумя гормонами нарушается: менструальные циклы также становятся нерегулярными. А порой может наступить менструация без процесса овуляции, что и провоцирует резкое падение уровня прогестерона, а это значит, что эстрогена становится больше. Из этого следует, что в это время организм занят лишь накоплением жиров. Помимо данного факта эстроген способствует задержке жидкости в организме, поэтому во время таких месячных женщины прибавляют в весе еще пару лишних килограммов, но, как правило, во время "нормального" цикла данная жидкость уходит.

Еще один фактор, который влияет на неизбежное увеличение веса - уменьшение двигательной активности. В большинстве случаев в этом возрасте жизнь становится размеренной и более спокойной: уже не приходится куда-то мчаться, никто уже не проводит всю ночь на танцполе, да и добраться в нужное место можно теперь и при помощи личного автомобиля.

Также на прибавку в весе влияет и снижение скорости обмена веществ. Даже если продолжать питаться так, как вы привыкли в молодости и заниматься спортом, ежегодно после 40 лет процессы обмена веществ замедляют на два процента.

Так как же помочь своему организму поддержать необходимый вес и оставаться при этом здоровым? Врачи советуют употреблять молочные продукты с низким содержанием жиров. Кальций имеет свойство влиять на процессы "сжигания" жиров, почему так происходит до конца не понятно. Но существуют факты, которые подтверждают, что те женщины, которые получают каждый день 1000 мг кальция вместе с молочными продуктами или же из витаминных комплексов, остаются в форме.

Поддержать уровень мышечной ткани после 35 лет удается при введении в рацион достаточного процента белков. Но такой способ позволителен лишь тем, у кого нет проблем с почками. Остальным же рекомендуется употреблять нежирное отварное мясо, соевые и молочные продукты.

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