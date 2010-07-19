Житомирщина: 5 людей отравились бледной поганкой
Гопитализированы
В Житомирской области с диагнозом "отравление грибами" госпитализированы пять жителей Любарского района.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник пресс-службы ГУ МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.
По его словам, "15 июля в реанимационное отделение Любарской ЦРБ с диагнозом отравление грибами госпитализированы пять жителей села Старая Чертория Любарского района: три женщины и два мужчины в возрасте от 30 до 69 лет".
При этом С.УЛАНОВ также сообщил подробности происшествия.
"В тот день соседи помогали 44-летнему мужчине по хозяйству. Когда работа была закончена, хозяин пригласил их на ужин. Молодые женщины предложили внести в меню разнообразие – добавить грибы, которые они нашли на околице села возле леса. К тому же сами проявили готовность грибы пожарить. Еще не закончился ужин, когда старшие его участники почувствовали себя плохо. Еще через два часа вся компания попала в реанимационное отделение районной больницы", - отметил С.УЛАНОВ.
По характерным признакам врачи предположили, что причиной отравления стала бледная поганка.
Последствия употребления этого гриба отражаются в первую очередь на работе печени. У человека быстрыми темпами развивается печеночная недостаточность и через неделю он может погибнуть.
Жизни пострадавших существовала реальная угроза, поэтому их немедленно перевели в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Житомирской областной больницы. На данное время состояние пострадавших тяжелое, но стабильное.