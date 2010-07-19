Литовский премьер проведет отпуск, путешествуя на велосипеде

Премьер-министр Литвы Андрюс КУБИЛЮС и его жена проведут свой отпуск, путешествуя на велосипедах.

Как сообщает Lenta.ru, А.КУБИЛЮС примет участие в велопробеге по Беларуси, а также попутешествует на велосипеде по Германии.

Официально отпуск литовского премьера начинается 26 июля, но на велосипед он сядет на неделю раньше, чтобы вовремя стартовать с велопробегом.

По информации пресс-секретаря А.КУБИЛЮСА Ярды ПАУКШТЕНЕ, во время велопробега премьер-министр посетит Несвиж и Лиде, а также проведет встречи с представителями беларусских властей. Будут ли эти представители также участвовать в велопробеге, в пресс-службе не уточнили.

С 26 июля высокопоставленный чиновник будет путешествовать на велосипеде по Германии. Отдых литовского премьера завершится 23 августа.

Остальные руководители Литвы проведут отпуска менее спортивно. В частности, спикер Ирена ДЯГУТЕНЕ намерена отдыхать в своей усадьбе в Молетском районе, а Президент Литвы Даля ГРИБАУСКАЙТЕ свой отдых пока не распланировала. Известно лишь, что она будет отдыхать всего неделю, пишет издание.