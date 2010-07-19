Буковина: в с.Подзахаричи из-за оползня отселены 95 человек

Выездная комиссия Черновицкой облгосадминистрации, которая работает в прикарпатском селе Подзахаричи Путильского района, где активизировался оползень, приняла решение об отселении из 28 жилых домов 95 жильцов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черновицкой области, людей временно отселяют к родственникам и в один из местных приютов.

В районе оползня перекрыто движение транспорта на автодороге с. Подзахаричи – райцентр Путила, а объезд обеспечен через села Ивано-Франковской области.

Ранее, 13 июля, на хуторе Хоровы Подзахаричевского сельского совета Путильского района из-за активизации оползневых процессов (вследствие неблагоприятных погодных условий 22-29 июня) образовался оползень на площади почти 5 га. В результате сдвига почвы в земле образовались большие трещины. На месте оползня выставлены посты наблюдения из числа личного состава оперативно-спасательной службы Путильского района. Угрозы жизни людей не было.

15 июля оползень активизировался и прогрессирует, что угрожает 28 жилым домам. Из всех этих домов жильцов отселили.