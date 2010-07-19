Погода на завтра

Завтра, 20 июля, на всей территории Украины сохранится знойная погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью температура будет составлять 18-23°, на побережье морей до 25°; днем 29-34°, в восточной части до 36°; в западных областях ночью 14-19, днем 23-28°.

Сухо, лишь в западных областях и в южной части местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве и Киевской области также сухая и знойная погода. По области с температурой ночью 18-23°, днем 29-34°, в Киеве ночью 21-23°, днем - 32-34°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Сегодня, 19 июля, температура воды в Черном и Азовском морях 25-27°, в Днепре в районе Киева - 28°.

Кроме того, 20-22 июля в Украине, кроме западных областей и Крыма, сохранится высокая, а на Левобережье очень высокая пожарная опасность.