Тернопольщина: за последние сутки утонули 6 людей

В Тернопольской области с начала года утонули 17 человек.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

В том числе за последние сутки в области утонули 6 человек. В частности, в пруде в селе Констанция Борщевского района утонул 63-летний мужчина, в пруде города Копыченцы – 36-летний, в Хоросткове – 32-летний, в пруде села Белозерка Лановецкого района – 28-летний мужчина.