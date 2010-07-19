Тернопольщина: за последние сутки утонули 6 людей
13:09, 19 июля 2010Страна
0 0
С начала года - 17 человек
В Тернопольской области с начала года утонули 17 человек.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.
В том числе за последние сутки в области утонули 6 человек. В частности, в пруде в селе Констанция Борщевского района утонул 63-летний мужчина, в пруде города Копыченцы – 36-летний, в Хоросткове – 32-летний, в пруде села Белозерка Лановецкого района – 28-летний мужчина.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter