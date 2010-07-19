В ближайшие две недели в Украине температура воздуха не изменится

В ближайшие две недели в Украине температура воздуха существенно не изменится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Украинского гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что колебание температуры будет в пределах 2-3 градусов, но на общее состояние погоды, ее характеристики это существенно не повлияет.

По словам М.КУЛЬБИДЫ, немного будет отличаться погода на западе Украины. «Есть вероятность ливневых дождей кратковременного характера, выпадения града и шквалистого усиления ветра», - уточнил он. М.КУЛЬБИДА добавил, что в отдельные дни дожди также пройдут в южных и центральных областях. В то же время он отметил, что наименьшее количество осадков ожидается на севере, северном востоке и на востоке Украины.

Говоря о погоде в августе, М.КУЛЬБИДА отметил, что в этом месяце также прогнозируется достаточно знойная погода, температура воздуха может измениться лишь в третьей декаде августа.